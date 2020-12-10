受到資金潮及低利環境帶動，全台今年全年交易量可望達到32萬棟，台北市房仲公會預估，台北市今年交易量也可望站上3萬棟大關，不過政府打房恐讓明年全台交易量減至30萬棟，2萬棟房市「泡沫」的年交易量將消失。

台北市房仲公會10日舉行年終記者會，台北市房仲公會理事長黃文雄10日表示，今年台北市房屋交易量可望創下六年來新高，台北市房市強勢回歸，房仲公會會員家數也逆勢增加至789家，央行即使出手打炒房，因沒打到自住買盤，房市仍處於超低利率環境之下，仍適合自住者進場購屋。

黃文雄表示，明年房市最大的不確定因素，是央行這波的「打炒房」會不會演變成全面的「打房」？若是「打炒房」，鎖定市場上炒作的投資客，還給自住剛需者一個更乾淨、更安定的市場，對房市是正面的；反之，若是「打炒房」若是演變成「打房」，一般購屋民眾也受到衝擊，政府後續「打炒房」力道一定要拿捏好，千萬不要傷及無辜。

台北市房仲公會公關主委張欣民表示，政府不管是「打炒房」還是「打房」，明年房市交易量必然衰退，很可能再回落到30萬棟左右，減少了約7%、2萬棟的年交易量就是房市「泡沫」的量，不過房價走勢仍取決於交易量的衰退幅度，與政府後續是否再祭出 「組合拳」，除非交易量衰退一成以上，否則在資金和剛需仍強勁下，房價仍欲跌不易。

張欣民表示，雖然今年市場上普遍認為「南熱、中溫、北冷」，不過就今年各地交易量來看，台北市房市表現其實相當亮眼，預估今年台北市今年全年交易量將站上3萬棟、年增率達9.8%，在六都中僅次於桃園市，更比房地合一實施首年的2016年高出42%，不僅連續四年成長，也是睽違五年之後再度站上3萬棟關卡。

(工商 )