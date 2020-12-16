股、匯、房市都發生資金行情大發燒，台股大盤衝刺萬五，台幣對美元天天盤中衝撞28.2，房屋不用來住、反成了炒作標的。台綜院創辦人劉泰英16日在論壇前接受採訪表示，這些都是資金行情，不是因為台灣經濟有特別表現，資金行情會催生出通膨泡沫，泡沫一直下去，會非常危險。

劉泰英指出，實際上2020台灣GDP成長率約2.5％，和昔日的7％、8％相比並不高，股市、房市都在大漲，完全是美元無限印鈔、沒地方去，資金就流入房、股市，從歷史案例可知，房、股大漲最後就是崩盤，必須非常謹慎。而且，不要說其他國家有泡沫、不發生在台灣就沒事，台灣經濟靠的是出口，像台幣匯率就是因為美元走貶、台幣才一直走升，要避色泡沫發生，要靠政府的智慧。

由於資金行情目前沒有停歇之意，台幣走升也不見明顯回頭，劉泰英說，台股大盤會上萬五、台幣匯率也不排除走向27，但都不會持久，「政府如果過份放手，會十分危險。」

(工商 )