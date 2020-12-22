台股加權指數22日開低在14,348.11點，盤面上以鋼鐵股及航運股相對強勁，主要是鐵礦砂上漲，使鋼價持續拉升，運送鐵礦砂的散裝船運公司四維航（5608），因法說釋出明年營運有轉機，股價一開盤即拉上漲停板價10.95元。

英國出現傳染力高70％的新冠肺炎變種病毒株，一度衝擊美股21日開盤下挫，但在市場期待國會通過紓困案帶動下，四大指數跌幅全面收斂，道瓊工業平均指數更由黑翻紅。

道瓊工業平均指數12月21日上漲0.12％（37.4點）、收30,216.45點。

那斯達克指數下跌0.1％（13.12點）、收12,742.52點。費城導體指數下跌0.63％（17.45點）、收2,747.29點。

元富投顧指出，台幣近期升值壓力相當大，促使熱錢持續流入台灣，加上此波疫情，對台灣在世界上取得很重要的供應鏈角色，強勁的基本面，使台股加權指數居高不下。

元富投顧指出，資金湧入股市，不管是在半導體、或是電子零組件、車用產品，股價皆已強漲一段，而內需產業也同步輪動，從綠電、風力發電、紙類、鋼鐵到航運，也因為產業輪動，並且由台積電、聯電等半導體股固守大盤指數，多頭格局不斷延續，在大盤輪漲未結束、成交量未失控前，依然偏多操作。

元富投顧預期，台股加權指數將在13,500～14,500點區間操作，投資人可以利用震盪低接強勢股。

(工商 )