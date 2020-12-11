康和證(6016)深耕金融科技（FinTech）有成，為優化交易流程及速度而自行研發的傳輸系統「交易分派裝置及方法」，以及運用大數據避免踩到地雷股的預警系統「重大訊息風險預警裝置及方法」，均獲得經濟部智慧財產局核准發明專利。

康和證表示，上述2項專利除可大幅提高交易效率，更充分利用大數據進行網路訊息分析。未來將持續發揮實力、深化金融科技領域的研發，主動滿足客戶需求，提供客戶更多智慧便捷且具競爭力的優質服務。

受惠台股驚驚漲創高，康和證2020年11月自結稅後淨利2.49億元，月增近10.93倍、年增達8.85倍，每股盈餘（EPS）0.42元。累計前11月稅後淨利8.99億元、年增達近2.53倍，已超越1997年全年8.32億元紀錄、提前改寫新高，每股盈餘1.51元。

康和證說明，目前專利權分為發明、新型、新式樣3種專利，國內金融業者申請專利多集中在新型及發明2項。最大差別在於前者只做形式審查，書面格式正確就核發專利，核准速度較快，後者則必須經過嚴整的實質審查，專利保護較紮實。

康和證選擇攻難度較高的發明專利申請，此次取得的「交易分派裝置及方法」發明專利，透過分派機制整合證交所提供券商的2種交易系統，讓交易線路因流量過大影響交易速度時，由分派機制自動判斷合適的交易系統傳輸，使每筆交易能更順暢、更有效率進行。

「重大訊息風險警裝置及方法」發明專利則以大數據分析功能，針對過去20年曾爆發危機導致股價重挫的上市櫃公司，篩選事發前幾月影響股價訊息的網路訊息，建置「負面訊息資料庫」並每日自動監察，一旦負面訊息達臨界點便會自動預警提醒，協助落實風險控管。

康和證表示，今年台股逐筆交易及盤中零股交易上路，改變許多投資人的交易模式，交易流程、風險評估與控管的重要性更受關注。康和證以金融科技研發為出發點，持續專注交易流程精進及最佳化，落實在流程與服務上的優化創新。

(時報資訊)