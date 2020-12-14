英脫歐談判推遲，上周五歐美原油期貨跌逾0.5%；據了解，英國首相強生(Boris Johnson)與歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)進行電話會議後，貿易談判仍無進展，市場擔心恐將造成無協議脫歐，終場拖累油市回落。

然而，美國食品藥物管理局(FDA)，批准由輝瑞(PFE-US)及BioNTech(BNTX-US)，所共同研發的新冠肺炎疫苗，現任美國總統川普(Donald Trump)更表示將於24小時內開始實施接種作業，約半數疫苗會被分送至全美各地，縮限了美油價格跌幅；其中美國原油跌幅0.5%，倫敦原油跌幅0.6%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨下跌0.21美元，報每桶46.57美元；1月熱燃油維持平盤，報每加侖1.44美元；1月RBOB汽油下跌0.01美元，報每加侖1.31美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.28美元，報每桶49.97美元。(商品行情網)

(時報資訊)