龍頭廠中鋼(2002)11月受惠價、量逐步走揚，單月營收299.1億元，為2019年6月以來首度恢復年成長。11月包括中鴻(2014)等中下游碳鋼族群營收也均呈現年成長的態勢，今年可望與中鋼同步，營運倒吃甘蔗。

受惠需求持續回升，加上鋼品盤價下半年來逐月走揚，中鋼11月營收299.1億元，月增10.41%、年增8.16%，為去年6月以來首度恢復年增表現。中鋼表示，第四季來扣件、車用鋼板等需求持續復甦，目前無論訂單、鋼價上漲行情，能見度大約看到明年2~3月，預期整體鋼市榮景可望延續到明年第一季。

中鋼11月營收及獲利再創今年以來新高，觀察各鋼廠11月營收也仍在高檔，也均比去年同期增長，可看出今年第四季鋼鐵旺季比去年表現好。

中鴻受惠內外銷盤價自今年7月來逐月上漲，11月營收31.47億元，雖略較上月下滑1.08%，但年增30.65%。

新光鋼(2031)11月單月營收8.43億元，月增6.71%、年增35.24%。

燁輝(2023)11月營收55.65億元，月增3.5%、年增27.65%。

美亞(2020)11月營收4.12億元，月增3.68%、年增30.18%。

盛餘(2029)11月營收8.04億元，雖月減4.78%，但年增32.44%。

(時報資訊)