中選會10月16日駁回台灣制憲基金會提出的制憲公投案，台灣制憲基金會今天召開記者會宣布將針對該案進行行政訴訟並提出釋憲，基金會委任的律師黃帝穎也在上午11點赴台北高等行政法院遞狀，正式進入法律程序。

制憲基金會提出兩項制憲意向公投，分別為「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」，均遭中選會駁回。

台灣制憲基金會執行長林宜正表示，為了讓台灣產生一部更好的新憲法，基金會從去年起陸續進行並提出制憲公投，很遺憾中選會沒有尊重國民主權原則，也未尊重人民的基本人權而駁回此案。基金會向人民宣示，絕對不會放棄此公投運動，未來還會更努力來推動。

他說，基金會後續將有兩面向的行動，首先在法律的途逕上，將會提出行政訴訟並要求釋憲，第二是希望新憲運動能常態化、組織化，因此，基金會明年1月23日將號召所有台灣希望擁有新憲法的團體，成立「新憲聯合陣線」，透過運動的常態化組織化讓聲音在各地被聽見 ，並將得到的人民支持化為行動力量。

基金會董事長辜寬敏則細數台灣數十年來的環境變化，強調台灣過去是世界的孤兒，必須自己保障台灣的安全，但現在世界已有大變化，台灣的重要性在這次疫情期間被美國和各國也充份了解。

他強調，蔡英文總統之前提出兩岸維持現狀，支持率掉到20％多，改變台灣對中國的態度後，民調就提升，顯示這是台灣人的共同想法，既然環境已有不同，台灣人就應該要有一部新憲法，他不會放棄，還要繼續為了台灣正常地位繼續努力，直到承認台灣是一個國家正常國家。

他也強調，如果執政黨為了自己利益而反對，我們有我們的方法、作法，他期待也相信不會到那個程度。

(中時 )