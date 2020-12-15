高雄茄萣宮廟移王船 男子遭壓船下傷重不治 12:362020/12/15 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市茄萣區萬福宮15日上午在移動王船時，有一名男子被壓在船下，經送醫，傷重不治。警方到場調查。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市茄萣區萬福宮15日上午在移動王船時，有一名男子被壓在船下，經送醫，傷重不治。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市茄萣區萬福宮15日上午在移動王船時，有一名男子被壓在船下，經送醫，傷重不治。廟方稍後將統一說明情形。 砍人重傷辯酒醉 法官勘畫面認定手法兇狠意識清楚判刑5年 Uber司機「恐攻式」酒駕連闖5紅燈 撞死女騎士判賠1168萬 (中時 ) #王船 #傷重不治 #茄萣 #宮廟 #壓住 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 400年慈濟宮 開啟漢字節新視窗 04:102020/12/14 兩岸藝文 台中重機男深夜自撞人行道緣石 傷重不治 10:042020/12/13 社會 指定檢驗處 恐卡印尼移工18日重開放 04:102020/12/15 生活新聞 雄CLEAN 高市揪千人淨灘清逾千公斤垃圾 13:272020/12/12 寶島 為愛小王鬧離婚爆衝突 夫心臟病發倒地死 她冷回：別裝了 20:012020/12/13 社會 12／16-12／22約瑟夫占星：世變時移 霧中見月 10:362020/12/15 運勢 毛爸媽領頭 哈士奇進香團萌翻天 04:102020/12/13 社會新聞 拳擊》世紀拳賽前哨戰 喬雪直拳KO保王座 13:322020/12/13 體育 獠次郎》劉府千歲與明治31年鹿埔事件 09:182020/12/14 生活 台南廟會鞭炮不斷最高罰12萬 黃偉哲：開罰不是目的 希望宮廟改善 13:492020/12/14 生活 不離不棄的台電、大同 07:002020/12/13 體育 社會熱門新聞 加利口罩林明進「進爛布搞壞市場」與陸商黑心對話曝光 - 社會 獨》軍紀渙散 關指部士官酒醉大鬧KTV狂譙三字經毆傷警遭逮 - 社會 一個月兩度車禍 台中市議員張玉嬿多處骨折、腦震盪送醫 - 社會 「百岳經驗0」15歲少年帶5碗泡麵縱走能高安 原因曝光 - 社會 出軌人妻想回頭 小王寫「你老婆洞大水多」狂貼她車 綠帽夫崩潰提告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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