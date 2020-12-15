高雄市茄萣區萬福宮15日上午在移動王船時，有一名男子被壓在船下，經送醫，傷重不治。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）
高雄市茄萣區萬福宮15日上午在移動王船時，有一名男子被壓在船下，經送醫，傷重不治。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市茄萣區萬福宮15日上午在移動王船時，有一名男子被壓在船下，經送醫，傷重不治。廟方稍後將統一說明情形。

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(中時 )

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