蔡姓女死者由姊姊（左二）代表，一次就允筊。（袁庭堯攝）

陳姓男死者哥哥（左）擲筊8次都不成功，法師協助追問30幾次，答案竟然是「陳男想和女方家屬道歉」。（袁庭堯攝）

高市情侶雙載車禍命案，21日中午雙方家屬回到車禍現場招魂，蔡姓女死者由姊姊代表，一次就允筊。離奇的是，陳姓男死者哥哥擲筊8次都不成功，法師不斷追問，竟然是「陳男想和女方家屬道歉」，經哥哥向死者姊姊一鞠躬後，果然一次就允筊。

高雄市前鎮區20日晚間發生重大車禍，陳男騎機車載著蔡姓女友回高雄老家替陳男阿嬤慶生，兩人沿前鎮區凱旋四路東往西方向行駛在慢車道上，疑似未依規定兩段式左轉，要轉進瑞田街時，後方自小客車33歲林姓駕駛疑未注意車前狀況，往前擦撞機車右前車頭。

陳男與蔡女被巨大撞擊力撞飛數公尺遠，2人當場沒有生命跡象，現場一片狼籍。警消獲報將2人分送國軍高雄總醫院和阮綜合醫院急救，均因傷重不治。

招魂現場，由蔡女家屬先行招魂，蔡女姊姊代表持香，誦經後一次就成功招魂，先回到車上休息。接著換陳男哥哥代表招魂，連擲8次都失敗，哥哥也相當納悶。

眼看招魂不成，法師開始向陳男牌位勸說「你要先回來，要處理什麼事情再交代」，但陳男哥哥繼續擲筊依然沒有答案。法師繼續追問「是覺得對阿嬤和爸媽覺得抱歉嗎？」陳男哥哥不斷擲筊卻只得到「笑杯」。

眼看擲筊近40次，法師又問「是不是想和女方家屬道歉？」此時陳男哥哥竟然擲出「允筊」，葬儀社人員立刻奔向箱型車，請蔡女姊姊下車。陳男哥哥當場向蔡女姊姊深深一鞠躬，蔡女姊姊則雙手合十回應。法師接著問「現在是否同意跟著我們回去？」，陳男哥哥一次就順利擲出「允筊」。

陳男三民家商畢業後，加入UBA虎科大擔任隊長，就讀自動化工程系4年級，身高190公分的他打的是前鋒，縱橫球場與隊友合作無間，還曾約定好要一起「爭奪籃球賽總冠軍」，未料難以圓夢。蔡女家屬中午招魂後，決定將蔡女遺體運回南投，在家鄉處理後事。

肇事的林姓汽車駕駛涉嫌過失致死罪，21日上午遭檢方諭知10萬元交保候傳，初判有超速違規的肇責。

(中時 )