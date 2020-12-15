新冠疫情拉抬個人防護裝備（PPE）需求大增，美德醫療-DR（9103）前三季營收2.87億美元，成長4.74倍；稅後淨利8,463萬美元，成長198倍；其中，自有品牌佔比從2019年3％成長至65％；口罩也從0.2％升至18％。

美德醫執行長楊威遠表示，明年發展策略為與各國政府合作戰備物資常備庫存，有一些國家已在接洽。各界對防阻感染的PPE需求持續成長，預估未來5～7年，每年複合成長率將維持7～12％。明年已確定2億美元訂單，包含口罩、隔離衣等5～6個品項。

美德醫全球14座工廠，包含台灣兩座，中國、柬埔寨、菲律賓、新加坡等，口罩月產能8,000萬片、PE隔離衣800萬件、超音波隔離衣400萬件。美國疫情升溫，各州規定戰備物資需達超過3個月，美德今年在美國新設口罩產線，日產20萬片，近期將上架至電商平台Amazon。

美德主生產防護衣、隔離衣、口罩等防疫物資。除疫情推升口罩營收貢獻成長外，營運策略也從代工轉向自有品牌廠，客戶為縮短交貨期，購買口罩、防護衣、隔離衣等自有品牌產品，營收比重從去年個位數跳升至65％。

美德醫指出，中國過去為提供防疫物資最多的國家，但美國《貿易協定法》（Trade Agreements Act，TAA）規定政府不準採購中國商品，美德因此受惠可擴大市場。此外，美德包含生產基地跨國分布，原料來源多元，確保供應不中斷，更長期擔任星台二國政府戰備庫存重要供應商，在日、美、加及歐洲設置物流倉儲中心，提升在地供貨效能。

美國新廠初步以口罩產線為主，以目前美國訂單來看，現有產能仍無法滿足，其他國家尚備有5台口罩機，不排除導入美國廠。

(工商 )