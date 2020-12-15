RISC-V處理器解決方案領導廠商晶心科技（6533）宣布其RISC-V向量處理器核心NX27V獲頒「新竹科學園區優良廠商創新產品獎」，憑藉15年來累積的深厚經驗與技術，以產品的創新性及市場競爭力獲得評審肯定。

新竹科學園區管理局為鼓勵竹科廠商從事創新研究以及開發新產品，每年都會選出該年度的創新產品，頒發「優良廠商創新產品獎」，今年恰逢新竹科學園區成立四十周年慶，各界與新竹科學園區管理局以系列活動熱烈慶祝之時，晶心科技以全球首款商用RISC-V向量處理器核心NX27V獲得該獎項，凸顯晶心科技已是市場開創者與技術領導者，意義非凡。

NX27V是與Cray超級電腦架構類似的向量運算引擎，支援最新RISC-V向量擴展指令1.0版，每個向量暫存器為512位元寬，並可經由設定擴充至4,096位元，並且有多樣配置的選項以符合不同應用的需求。NX27V具備強大的向量運算和平行處理能力，特別適合大量資料運算的應用，例如人工智慧（AI）、AR/VR、電腦視覺、加密和多媒體等等。

除了竹科優良廠商創新產品獎，NX27V亦於今年11月入選2020 ASPENCORE媒體集團全球電子成就獎（WEAA）。全球電子成就獎旨在評選並表彰對推動全球電子產業創新做出傑出貢獻的企業和管理者，以及在業界處於領先地位的產品。經ASPENCORE分析師團隊和全球用戶群共同評選後，NX27V榮獲「年度傑出產品表現獎」。

「我們相當榮幸NX27V的優異表現獲得各界獎項的肯定。除此之外，NX27V也已經獲得客戶青睞採用於雲端伺服器相關的應用，顯示出晶心產品的高創新性和強大的市場競爭力，」晶心科技總經理林志明表示，「結合晶心提供的完整軟體開發平台環境、運算程式庫和AI編譯器的支援，不論是在雲端運算（Cloud Computing）或是邊緣運算（Edge Computing），NX27V都是最佳選擇。」

(工商 )