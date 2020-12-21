國際行動網路調查權威Opensignal今首次公布「台灣5G用戶體驗報告」，遠傳在最受矚目的「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」奪下雙冠王寶座，其中5G下載速度飆達351.5Mbps，相較居次的台灣電信業者快了平均97.3Mbps；5G用戶整體下載速度體驗則高達206.9Mbps，和第二名平均速度拉開64.1Mbps。

Opensignal首發「台灣5G用戶體驗報告」資料收集期間為今年9月1日至11月29日，測試裝置為4萬4000部，測量樣本數超過2.1億次，調查台灣電信業者5G綜合表現。遠傳5G一路超前部署，拿下3.5GHz頂級魚肚好位置的80MHz大頻寬，加上原有的4G「夢幻旗艦」頻譜，讓用戶能享受極佳的5G＋4G全網體驗，一舉摘下本次「5G下載速度」、「5G用戶整體下載速度體驗」雙料冠軍。

根據Opensignal於10月公布「全球5G下載速度排名」，台灣以平均211.8Mbps名列全球第四，今日再加碼公布「台灣5G用戶體驗報告」，遠傳亮眼表現成為電信業「網速模範生」。未來將持續用心建設，讓消費者享受5G極速飆網之外，更能感受5G創新服務的樂趣，實現遠傳對消費者的5G承諾：用心瞭解客戶需求、用心打造頭等網路，建設用心、服務貼心、體驗最順心。

Opensignal為全球行動通訊網路測試分析專家，此次「Opensignal 2020年12月台灣5G行動網路體驗報告」針對對台灣用戶的整體行動網路體驗進行了分析。在報告中，中華電信獨得三個獎項，分別是影音體驗、下載速度體驗和4G涵蓋體驗，但在使用最新5G行動科技體驗中，我們看到了不同的獲獎者。

Opensignal指出，2020年1月，台灣業者獲得了3.5GHz和28GHz頻段的5G頻譜。作為新增頻譜資源，這兩個頻段提供額外的無線容量，以支持更高的行動資料需求、更多的行動網路用戶量以及更快的速度。 5G服務從今年6月30日後陸續推出，台灣業者從獲得新頻譜使用權到商用只用了幾個月的時間，過渡期很短。和其它國家相比，台灣的5G體驗也是非常好的。

Opensignal強調，無線頻譜是行動服務的推動器，但對於台灣行動用戶來說，最重要的是5G在現有舊科技上帶來的體驗提升。在這份報告中，Opensignal首次量化了台灣真實的5G體驗。

(中時 )