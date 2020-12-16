台鐵局16日表示，即日起至20日在台北車站舉辦「2020軌道經濟成果展」，讓民眾更了解車站已不僅是車站，更是一種臺灣新生活型態與經濟發展趨勢的縮影，19、20日更力邀台灣野村總研諮詢顧問公司、雄獅旅行社等產官學研重量人士演講，歡迎民眾參加。

台鐵局16日上午在「臺北車站多功能展演大廳」舉辦「2020軌道經濟成果展」的開幕，並由台鐵局主秘顏文忠、資產開發中心副總劉睿紘帶領媒體導覽。

台鐵局說，車站從單純地提供旅客及貨物運輸，隨著科技的快速變遷，人口聚落的改變、經濟發展，各區域逐漸呈現以車站為中心向外擴散的都市發展型態。

台鐵局表示，在軌道經濟發展中，最不可或缺的即是產業參與，因此除邀請「台灣軌道經濟發展協會」協辦，也邀請軌道經濟發展合作業者CITYLINK、日勝生集團-泰誠發展營造、台北凱達大飯店、易遊網旅行社、雄獅旅行社、微風集團、臺中驛鐵道文化園區、環球購物中心、桃園捷運公司、臺北市政府捷運工程局，展示軌道經濟的豐碩成果與規劃初衷。

另外，週末也是活動不斷，台鐵局提到，19日上午由交通部參事周永暉主講「軌道經濟學的鐵道旅遊發展」、下午由台灣大學土木工程研究所教授張學孔，主講「打造綠色交通珍珠串聯-便民、便捷、新生活」。

至於20日場次，台鐵局說，上午邀請到「台灣野村總研諮詢顧問公司」副總經理陳志仁、「公民幫推協會」理事長鍾慧諭，及「臺中驛鐵道文化園區」副總經理林宛玄，共同主講「軌道經濟發展面面觀」。20日下午由雄獅旅行社總經理黃信川、易遊網旅行社副總經理蕭冠群，及高雄餐旅大學教授劉喜臨，共同主講「軌道旅遊軟實力」，歡迎民眾上網踴躍報名。

(工商 )