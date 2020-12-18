原本計畫在年底前完成談判的中歐投資協議，雖然因雙方分歧過大，一度陷入僵局，但據《南華早報》引述2位駐歐盟總部布魯塞爾的外交人士指出，歐盟已「原則上」與中國大陸達成投資協議，這對仍未擺脫與美國貿易戰的大陸不僅是一大勝利，且一旦中歐達成投資協議，對聲稱要聯手歐盟對付大陸的拜登而言，可謂遭「攔胡」。

報導指出，據了解，歐盟中兩位最具影響力的國家領導人梅克爾與馬克宏也同意讓談判繼續進行。當前擔任歐盟輪值主席國的德國日前也宣布，中歐投資協議談判將在18日繼續進行，屆時將有27會員國參與。不過，對於曾聲稱要與歐洲夥伴共同商議後、再決定如何對陸貿易施壓的拜登而言，中歐投資協議談判見曙光可能打亂拜登「聯歐制中」的構想。

報導引述一名消息來源表示，在中國大陸同意對歐商開放國內多個領域市場，如在金融服務、製造業與房地產領域做出讓步後，歐洲執行委員會同意讓談判繼續；作為回報，大陸也獲得歐盟同意開放陸商投資其再生能源市場，不過這一條款遭到波蘭與立陶宛等受到美國支持等東歐國家反對。

此外，消息來源表示，歐盟內部也正在辯論，正當拜登準備組成跨大西洋聯盟對付大陸崛起之際，此時是否應該與大陸簽署投資協議。消息人士也強調，總體而言，歐盟談判代表已實現讓大陸做出重大讓步，這也是歐盟7年以來一直要求北京實現的目標，「這就是為什麼歐盟執行委員會原則上會做出與中國結束談判的政治決定」。

陸駐歐盟大使張明已於17日稍早向《金融時報》表示，中歐投資協議談判已進入了最終階段。歐盟執委會發言人也指出，中歐投資協議談判正密集進行，在多個領域內取得進展，在本周的談判中至今仍有許多重要議題需續談。不過外交人士也補充，中歐投資協議不會影響未來與拜登政府之間建立更緊密的關係。

(中時新聞網)