政治人物動見觀瞻，國家領袖君無戲言，公開談話字斟句酌，務求精準自是當然。

蔡英文總統在凱達格蘭論壇致詞，強調台灣不走向軍事對抗，盼與「鄰國」在和平、穩定、互惠的原則下共存，引發外界關注，勢必再次挑動兩岸緊張關係。

蔡英文談話謹慎，多照稿宣讀，經常被嘲諷「讀稿機」，「鄰國」關係的表態，必曾考慮再三，絕無可能是不察失言。

假如不是失言，就是有目的之政治算計，究竟是在測試北京容忍底線，抑或是揣摩拜登政府容許台灣政治迴旋空間？

吾人要問，蔡總統的表態，台北有多少高層知悉？華盛頓有何種程度的理解？假若兩國論緊張情勢重演，究竟是美國所開支票被蔡英文強迫兌現？還是拜登團隊會被綠營無條件綁架？

拜登政府面對阿富汗撤軍，正是焦頭爛額之際，蔡英文如此發言，若係由華府授意，機率恐怕不高。台北處在大國政治斡旋與相互較勁中間，到底誰有主導權？誰會是任人擺佈棋子，真相很快就會浮現。

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