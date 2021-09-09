是德今(9)日宣布，信曜科技選用Keysight Open Radio Architect(KORA)解決方案，來驗證基於O-RAN聯盟定義之開放式標準介面的無線裝置和小型基地台基礎設施，以推動5G虛擬化無線擷取網路(vRAN)技術的發展。

信曜為開發vRAN技術的台灣新創公司，也是持續壯大中vRAN生態系統的一員。其解決方案可協助行動通訊業者部署以開放、分散式網路架構為基礎的多廠商網絡。信曜選擇使用Keysight Open RAN Studio軟硬體組合，來驗證射頻單元(O-RU)的功能運作和效能。

台灣是德科技董事長暨總經理張志銘表示，本次是德的O-RAN測試解決方案協助信曜提升5G vRAN的技術設計發展，進而為消費性電子廠商提供頂尖技術。是德端對端解決方案支援Open RAN技術的符合性、互通性、效能和安全性驗證，以協助信曜成為互連生態系統的一部分。

Keysight Open RAN Studio可建構、播放、擷取並量測O-RAN的流量，使信曜能夠驗證其射頻單元是否符合最新的O-RAN規格。信曜結合使用Keysight Open RAN Studio、信號產生器和分析平台，以便在下行鏈路(DL)和上行鏈路(UL)中，存取完整的跨域和多通道O-RAN協定量測資料。

身為O-RAN前傳相符性測試介面規格的開發者，是德為信曜提供從RAN邊緣到5G核心的整合式系統單晶片(SoC)解決方案，可因應各種不同的測試需求。O-RU、分散式單元(O-DU)、中央單元(O-CU)以及開放式測試與整合中心(OTIC)、行動通訊業者和資料管理中心的供應商，均使用是德的整合式、虛擬化和雲端原生解決方案，來進行驗證效能、建立網路元件之間的互通性，並確保與最新O-RAN和3GPP規格的相符合。