中國大陸國家發展改革委、商務部於12月16日聯合修訂《市場准入負面清單（2020年版）》(市場准入負面清單)，進一步放開如自然資源(例如森林資源、碳排放)評估項目/機構、進出口檢驗、報關企業註冊登記、資產評估公司兼營證券業務、券商董監高資格等；審慎增加金控公司設立管理及土地經營權轉移限制等負面清單項目。

在當前負面清單管理模式下，台商赴中國大陸如果投資於非自貿區，應先看外資准入負面清單，再看市場准入負面清單；如果是要到自貿區設點，則先看自貿區外資准入負面清單，再看市場准入負面清單。因為市場准入負面清單是全國一致待遇，不論內外資，設立地點，所以先確認投資地點再釐清是否有行業限制是比較恰當的評估方式。

目前外資赴中國大陸投資有市場准入負面清單、《外商投資准入特別管理措施》(簡稱：外資准入負面清單)、《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施》(自貿區外資准入負面清單)等三類。各負面清單項目不大相同，但都屬國家級統一清單，並採逐年動態調整。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，負面清單是指法令不允許的投資業務。而清單以外的行業、領域、業務等，均可依法平等進入，也就是「法無禁止即可為」。

目前中國大陸國務院已批准的21個自貿區各有側重的產業發展聚落，及相關配套財稅補貼、人才獎勵措施。過去台商認為看得到吃不到的獎勵補貼政策，將有機會藉著打破隱性壁壘的負面清單，站在更為平等的起跑點。

從外資赴中國大陸投資的情況來說，雖仍受中美貿易戰及新冠肺炎爆發影響，然依據台灣投審會相關統計資料顯示，本年度1到 10月赴中國大陸投資的核准金額已比去年全年約增加5.3億美元(約新台幣153.7億元)。而依據中國大陸商務部12月15日發布數據，今年1至11月實際使用外資達人民幣8,993.8億元(約新台幣38,673億元)，同比增加6.3%。除此之外，統計數據也顯示中國大陸服務業實際使用外資(約人民幣7,044.6億元/約新台幣30,292億元) 同比增加16.1%，佔中國大陸實際使用外資金額78.3%。這除了反映外資逐漸回復對中國大陸投資的信心外，也因負面清單開放服務業，以及各地自貿區不斷的創新，讓更多外資資金流向服務型的第三產業(例如：跨境電商、專業技術、研發設計、科技成果轉化等高技術服務業)。

(時報資訊)