中鋼公司109年度第1期無擔保普通公司債經邀請國內各大金融機構參與投標，以荷蘭標方式決標，總計參與競標金融機構共17家，總計投標量新台幣285億元。

開標結果甲券五年期以票面利率0.39％發行，金額為16億元，自發行日起屆滿第四、五年分別還本50％；乙券七年期以票面利率0.43％發行，金額為42億元，自發行日起屆滿第六、七年分別還本70％、30％。

中鋼公司債業於109年12月18日取得主管機關核准在案，主辦承銷商為元大證券股份有限公司，並預定於109年12月28日發行。

(工商 )