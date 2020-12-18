北部民眾下班小心了，氣象局剛對新北、基隆發布大雨特報！（圖擷自氣象局）

北部民眾下班小心了，氣象局剛對新北、基隆發布大雨特報！東北風增強影響，今(18日)晚至明(19)日基隆和新北市將有局部大雨。氣象職人吳聖宇指出，今天下午到晚間北部、東半部又會逐漸陷入新一波陰雨天氣，台灣颱風論壇甚至以「冷雨地獄」來形容天氣型態。

氣象局表示，東北季風增強，今晚至明日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。除了大雨，今晚起桃園至台南、東部、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖也要防9至10級強陣風，新北市及東北部沿海空曠地區也有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。今日台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

吳聖宇在臉書上表示，昨天到今天北台灣的天氣變化相當快速，昨天由雨轉晴，但是今天又由晴轉雨，這種迅速轉變的狀況在冬季東北季風影響的時候，其實是一種蠻常見的變化過程。東北季風再度開始增強，今天下午到晚間北部、東半部又會逐漸陷入新一波的陰雨天氣中，明天(19日)起冷高壓再度南下，台灣附近的東北季風還會繼續增強，並且一直持續到至少下周一(21日)。

台灣颱風論壇｜天氣特急也指出，周末新一波冷空氣又要來啦！明天開始又是冷雨地獄。六、日兩天，北部、宜蘭將一路降溫，周一才到低點，最低溫預計約15度上下，而且會下雨，初判起碼下到下周一。

(中時新聞網)