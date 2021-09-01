雲林縣8月豪大雨造成沿海牡蠣受損，量少價揚，目前帶殼牡蠣每台斤約70元，牡蠣仁約200元，比去年漲價約1成，面對中秋節烤牡蠣需求，預估還有上漲空間，民眾今年要吃烤牡蠣，可能要多花點錢。

雲林縣台西、口湖、四湖等沿海鄉鎮盛產牡蠣，防疫3級警戒期間因需求量減少價格微跌，7月底降為2級後餐飲業叫貨量漸增，價格回穩，但8月豪大雨改變近海蚵棚周邊海水鹽度，產量減少，價格因此上漲。

台西鄉丁姓牡蠣農表示，中秋佳節家戶團圓烤肉，近年來非常流行烤牡蠣，牡蠣仁用鋁箔紙包起來或放在鋁箔盤燒烤，帶殼牡蠣則直接放在爐火上，滋味一級棒，已有不少民眾前提預約採購。

牡蠣農說，牡蠣主要產期為5至10月，愈接近東北季風期牡蠣愈小，因此中秋節前後的牡蠣大多是小蚵或中蚵，若要買大蚵，必需透過熟識的蚵農預留，且數量有限，愈接近中秋節價格愈高，所以今年想要品嘗牡蠣的老饕們，可能要破費了。

口湖地區牡蠣農除了在近海處放養外，部分牡蠣農每天乘坐膠筏，前往外傘頂洲附近放養，由於海水鹽度高，牡蠣肉質緊實甘脆，口感絕佳，吃過的人都讚不絕口，許多老顧客都會特別預約訂購。另有養殖2、3年的過冬牡蠣，牡蠣仁特別大，但價格相對較高。

民眾指出，今年因疫情影響，5月起親友便很少聚餐，降級警戒後才有少數聚會，目前全台疫情持續趨緩，若疫情沒有再暴發，預料本月21日中秋節將出現大量烤肉人潮，因此已開始預訂食材，牡蠣是不可缺少的食材之一。