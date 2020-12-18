在中國大陸剛慶祝首艘國產航空母艦山東艦服列一周年之際，引起印度媒體的關注，印媒在報導中指出，近日完成繫泊試驗的印度國產航母將於明年初進行海試，印度海軍同時也已宣佈準備採購第3艘航母。

《環球時報》引述印媒《歐亞時報》稱，在12月4日印度海軍節上，印度海軍上將卡拉姆比爾．辛格（Karambir Singh）表示，海軍將向政府正式提出購買第3艘航母的請求。目前尚在建造中的首艘國產航母維克蘭特號，預計將在明年初進行海試。目前服役中的是由前蘇聯基輔級航母改裝而來的維克拉瑪蒂亞號航母。

印度東部海軍司令部司令官在新聞發佈會上說：「海軍已經發出了收集資訊的請求，一旦完成資訊整理，就會進入必要性審查。我們也知道，空中行動是海軍不可或缺的一部分，我們還需要海上航空作戰力量。」

報導還說，目前規劃中的新航母INS Vishal規格目前還未獲確認，但預計其排水量超過6.5萬噸，並備電磁彈射系統。未來將與維克拉瑪蒂亞號和維克蘭特號航母並肩作戰。不過由於成本較高，印度政府取消INS Vishal新航母採用核動力推進系統。

印度海軍中將辛哈認為，第3艘航母可以幫助滿足印度海軍「全面監視印度洋地區」的要求，並為志同道合的國家提供幫助。他說：「印度海軍一直計畫擁有2個航母戰鬥群，分別部署在東部和西部沿海。當2艘航母中的任何一艘進行維護保養時，就有必要部署第3艘航母。他解釋說，一艘航母的正常使用週期是9個月，所以當一艘航母在進行維護時，還有2艘航母可用。

當被問及中印兩國航母實力的差別對比時，辛哈表示，印度的目標不是與中國競爭，而是擁有一個載體，可以幫助印度海軍實現「完整地監視印度洋地區」的需求以及為志同道合的國家提供幫助。

(中時新聞網)