印度籍30多歲男性船員，10月下旬持陰性證明來台，結束檢疫後到飯店待了21天等待上船工作，在結束21天的船上工作後，為回印度而自費採檢，今日確診新冠肺炎。不具名專家認為，以Ct值31來看，在結束檢疫後，待在台灣的飯店或在船上工作時感染機率高，不太可能是在印度就染疫。

該船員今年10月21日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行14天檢疫，迄今無症狀。船員11月5日檢疫期滿後，由仲介安排等待登船工作，因為對台灣不熟，這段時間都待在一般的飯店。

待在飯店期間，船員偶爾到1樓餐廳吃飯，三餐都在飯店內解決，也沒有外出。11月26日以後，船員就到船上工作，未返港。最近因想返回印度，12月16日自費採檢，今日確診，總抗體陽性，Ct值31左右。

不具名感染科專家指出， 以Ct值31來說，船員感染新冠病毒的可能時間是待在一般飯店、等待上船的期間，或是在船上工作的期間，不太可能是在印度感染。若是在印度就感染，因已經是10月的事，時間太久，病毒量會更低，所以Ct值大概會落在35左右。至於總抗體陽性，代表他產生抗體已經至少1周。

該專家指出，船員可能是因為接觸了受污染的環境污染而感染，也可能是藉由染疫的第三人傳染給他。若是如此，船員也可能是本土個案。由於感染的潛伏期大概5天，船員也有機會再傳染給飯店的人，或在工作期間傳染給船上的人，這部分還要等待指揮中心的疫調結果來確認。

(中時 )