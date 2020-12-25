25日是韓國國定假日，但疫情對韓國民眾的侵害，卻絲毫沒有鬆手跡象。韓國總理丁世均宣布，目前全韓國每日確診人數高達1241位，再次創下新紀錄。同時，首爾監獄近日來也傳出疫情大爆發情況。

這破紀錄的1241位新確診者中，絕大部分都是本土案例。由於年底與新年初是韓國傳統旅遊季節，韓國政府為了抑止病毒擴散，目前也採取更為嚴厲的社交限制措施，包括禁止5人以上群聚等。另方面，也暫時關閉滑雪勝地和旅遊景點。

韓國總理表示，大多數韓國民眾都有遵守政府防疫政策，但還是有許多人不把這些警告措施當成是一回事。

韓國疾管局表示，全韓確診總人數達5萬4770位。另外，有17位染疫過世者，使得死亡總數達773位。

日前，收押韓國前總統李明博的首爾一座監獄，傳出群聚感染有185人染疫。韓國政府已大規模進行全民栓篩，就是為了要找出無症狀的患者，避免病毒再度擴散，大首爾地區目前每日受檢者，也超過11萬人。

(時報資訊)