印度今天新增5例感染2019冠狀病毒疾病變種病毒株的病例，累計達25例；在新一波疫情威脅下，新德里、孟買等大城市跨年夜宵禁，但也有些省市僅要求民眾遵守防疫規定。

印度衛生與家庭福利部聲明表示，今天有5個病例的檢體與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新變種病毒株比對後呈現陽性反應。

這5例包括普恩（Pune）印度國家病毒研究所（NIV）確診4例，新德里基因體學與整合生物學研究所（Institute of Genomics and Integrative Biology）確診1例。

29、30日，印度共有20例確診感染新變種病毒株，累計達25例。

印度衛福部表示，目前這25人都在指定醫療機構隔離與治療中；當局也向感染者的旅行同行者、家庭接觸成員和其他接觸與相關人全面追蹤聯繫。

聲明表示，政府正密切注意疫情狀況，並向各省市提供定期疫情管制建議，強化印度新型冠狀病毒基因體學聯盟（Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium）旗下各實驗室對檢體的監控、遏制、測試及配送。

由於新一波疫情衝擊，衛福部已發函各省市政府監控跨年慶祝活動可能出現的感染高峰，建議採取全面預防措施。

新德里、孟買、班加羅爾、清奈等大城市及旁遮普省（Punjab）、克勒拉省（Kerala）等省陸續宣布今晚實施宵禁及跨年慶祝活動限制措施。

其中班加羅爾從今天中午起就實施大型聚會禁令。

旁遮普省今晚10時到翌日凌晨5時宵禁，並要求飯店、旅館、餐廳和婚宴場所今晚9時30分關閉。

清奈市政府則要求酒吧和飯店，尤其是最受跨年活動歡迎的濱海海灘的酒吧和飯店，必須在今晚10時前關閉。

不過，有些省市認為沒必要宵禁，仍開放慶祝活動，只要求參加慶祝活動者嚴格遵守戴口罩、保持社交距離等防疫規定。

西孟加拉省官員表示，採取宵禁等「極端措施」並非必要，最好保持謹慎的中庸之道，允許慶祝新年活動，但必須和平且紀律嚴明。

東南部的中央直轄區邦狄哲利（Puducherry）仍按往年慣例，允許在海灘上的定期慶祝活動，要求參加者必須嚴格遵守防疫規定。

北部的中央直轄區昌迪加爾（Chandigarh）政府以確診病例下降為由，沒採取宵禁措施，僅按照現有防疫措施嚴格執行規定。

(中央社)