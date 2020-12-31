雖然美國個人紓困支票增額金一事，還卡關在參議院，但投資人對新冠疫苗寄予厚望，隔夜美股三大指數全面收小紅。道瓊工業指數盤中一度又創新高30525.35點，最後上漲73.89點或0.2%，至30409.56點，收盤價也是創新高。標普500指數上漲5點或0.1%，為3732.04點。至於納斯達克指數也上漲19.78點或0.2%，收於12870點。道瓊工業指數和標普500指數，在過去五個連續交易日中，已有四天都收紅。

迪士尼上漲逾2%，帶領道瓊走高。能源和原物料族群，是標普500中表現最好的類股，平均都有超過1%漲幅。

在英國與美國先後都出現新變種病毒株之後，英國政府批准，牛津大學和阿斯利康(AstraZeneca)共同開發的疫苗，可以在緊急情況下使用，阿斯利康股價受到鼓舞，上漲0.6%。

市場對疫苗問世後，景氣可以就此復甦感到樂觀。但還是擔心卡關在美國參議院的個人紓困支票金，何時能正式通過，金額是否可從現行六百美元，大幅增至兩千美元。

對此，美國參議院目前並無表決計畫。雖然眾議院早在28日就通過了這項增加補助金提案，不過參議院多數黨領袖米奇麥康奈爾（Mitch McConnell）卻有自己主見，提出另項法案。

財政部長史蒂芬姆努欽（Steven Mnuchin）表示，個人六百美元的紓困支票，已於29日晚上陸續發放給數以百萬計的美國失業者。

有分析師表示，儘管市場對目前的紓困振興政策感到滿意，但以目前疫情看來，市場還是需要更多景氣提振措施，因為適逢長假，疫情可能會大規模擴散，會有更多封鎖的消息傳出。若不幸一語成讖，經濟數據勢必受到嚴重影響，2021年大家又會窩在家不出門了。

事實上，疫情對全球肆虐有增無減。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計的7天平均值，美國每天至少有近19萬新確診者，以及超過2250位相關疫歿者。

31日美股正常交易，在今年只剩最後一個交易日的現在，美股三大指數年線全面走高，道瓊上漲6.6%，而標普500也漲了15.5%。納斯達克表現最突出，今年至目前已飆漲43.4%。

樂觀派認為，市場在2020年受到新冠病毒影響，2019年也有中美貿易大戰，不過展望來年，將可在2021年看到景氣復甦。

(時報資訊)