2020美國大選由民主黨的拜登奪下總統寶座，現任總統川普將於明年1月20日卸任，但他堅持不願意認輸，大選後動作頻頻。高雄大學財經法律學系副教授吳行浩分析，川普主要還要延續家族和個人的政治影響力，替家族奠下一些政治籌碼與基礎。

高雄大學財經法律學系副教授、國際事務處國際長吳行浩接受港媒《中評社》訪問時提到，川普在大選失利後仍持續打「復仇戰」，很多觀察者發現可能是出在司法案件問題，他必須要維持政治能量，增加與民主黨談判的籌碼，與因應未來的司法案件。

至於，川普4年後還會再次參選美國總統嗎？吳行浩認為，他個人政治魅力高，四年後還是有可能再戰，就算不再續戰，還是要替家族奠下一些政治籌碼與基礎，且他的長女伊凡卡呼聲很高，出來參選參議員或州長，是有可能會當選。

另外，川普是否會把政權和平交接給拜登政府，更成為全球關注焦點，據美國政府高層官員透露，代理國防部長米勒（Christopher Miller）下令整個五角大廈停止與總統當選人拜登過渡團隊合作，暫停交接作業，此消息一出，讓多名五角大廈的官員相當震驚。拜登團隊也證實了此事，並要求國防部官員繼續提供簡報。

(中時新聞網)