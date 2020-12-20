美國大選後民主黨勝選人拜登將成為下一屆美國總統，對於拜登將如何處理兩岸關係，是否會讓台海現有情勢有所改變及兩岸是否還可能統一？大陸上海台灣研究所常務副所長倪永傑19日出席一場研討會表示，兩岸統一只剩「上中下」三條路。

據港媒《中評社》20日報導，倪永傑在會上指出，鑒於兩岸當前對話中斷、軍事上仍處於緊張關係，雙邊應冷靜處理兩岸事務。他先是表示，兩岸若有統一可能，會有上中下三條路。「最下策是武統，即武力統一、但代價很大。中策是和統，時間較長，但皆大歡喜。最後是上策的智統，即文明統一」，即談、嚇交替策略，以零傷亡、不流血為主旨。

他並就「美中台」三邊關係提出4點個人看法與建議，他指出，第一，北京當局應就美國拜登新政府上台之際，盡速展開對話，特別是核心議題中的「與台灣關係」。第二，新冠肺炎疫情肆虐，兩岸應考慮防疫合作，共同研製疫苗。

第三，兩岸應避免誤判，甚至防止被第三國「被擦槍走火」，民進黨政府也應謹慎。第四，兩岸民間應加強交流，建立兩岸緊急應對機制。

同場出席的還有同濟大學國際與公共事務研究院院長夏立平教授，他認為，拜登上台後將調整川普的對外政策、對華政策。

(中時新聞網)