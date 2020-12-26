據「田納西人報」（Tennessean）與《今日美國報》報導，位於田納西州納希維爾市（Nashville）的目擊者指出，一台露營車一再播放「內有炸彈、迅速撤離」警告，並在15分鐘後爆炸。納希維爾市市長庫珀（John Cooper）表示，這起爆炸案目前造成20多棟建築物遭波及、3人受傷，但相信事發現場仍有罹難者遺體；另外，美國聯邦調查局已著手調查，懷疑有人蓄意犯案。

美國田納西州納西維爾市一台露營車一再播放「內有炸彈、迅速撤離」警告，並在15分鐘後爆炸，造成3人受傷、20多棟建築物受損；雖然傳出現場有遺體，但目前未知是否與爆炸相關。

報導指出，爆炸地點為納希維爾市中心第二大街166號附近AT&T 大樓附近。住在鄰近公寓的目擊者威廉斯（Betsy Williams）指出，這台露營車在24日晚就停在該地，並在25日清晨4:30分時聽到車內出現大量槍響，嚇得她去報警。

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

報導稱，威廉斯又聽到露營車內一再出現警告聲：「立刻撤離，這是炸彈。有炸彈在車內且會爆炸」，並開始進倒數15分後爆炸，讓目擊者帶著家人立即離開現場避難，但遠在8百公尺外的她並未聽到爆炸聲；不過當她返回現場時，看到一道火球飛過AT&T 大樓。威廉斯認為，「不論是誰做的，這警告意味相當濃厚」。

當地警方表示，目前受傷的3人都已送醫急救，並未出現有人受重傷；不過據《美聯社》指出，案發現場出現遺體，但未知是否與此爆炸案有關。庫珀也指出，目前已有20多棟建築物遭爆炸破壞。報導指出，事發地附近多為企業、餐館和酒吧地區，路面狼藉佈滿碎玻璃、樹枝和瓦礫磚塊。

為了以防萬一，目前納希維爾市警方正與偵查犬一同在附近逐戶調查，以防出現類似的爆炸設施。美國聯邦調查局（FBI）和菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）正著手調查，總統川普也已聽取簡報。

(中時新聞網)