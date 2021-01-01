日本東京都2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，東京都政府已將籲請中央政府公布「緊急事態宣言」列入考量。疫情也讓新年首日上午參拜明治神宮的人潮，不到往年一半。

日本放送協會（NHK）報導，昨天是2020年的最後一天、也是日本除夕，但全境新增4520例確診病例，單日首度逾4000例、創歷史新高紀錄，另外新增49例死亡病例。昨天除了島根縣外，其他46個都道府縣都有新增病例。

日本截至昨天為止，境內包括鑽石公主號郵輪累計23萬6464例；死亡病例加總3505例。

東京都昨天首度出現單日新增逾千例的情況，東京都政府除了再度疾呼民眾徹底做好防疫，將關注感染狀況，已將籲請中央政府公布「緊急事態宣言」列入考量範圍。

東京都昨天一口氣增1337例確診病例，再創單日新高紀錄，不僅比2020年12月26日原紀錄單日949例多388 例，也讓東京都累計病例數一舉突破6萬例。

東京都在2020年12月18日才剛破5萬例大關，沒想到不到2週就新增1萬例，疫情擴散情況難以遏止。

東京都截至昨天為止，住院患者數已創新高，重症患者數也是5月「緊急事態宣言」解除以來最多，專家直言，「正面臨危機狀態」，憂慮醫療體系將更惡化。

東京都政府日前籲請居民在這個新年假期不要外出，在家裡安靜地度過，也不要參加任何飲酒聚會等，徹底做好防疫措施，但目前還看不到顯著效果。

不過，往年熱鬧跨年倒數的東京都澀谷區，因為跨年活動全數停辦，相較往年明顯是較冷清的一次跨年。

往年每到跨年時，總會有逾10萬人擠進澀谷站周邊熱鬧倒數迎新年，不過，今年受疫情影響，所有跨年活動都取消，連附近大樓電視牆都從昨天晚間11時停播，電車也取消不收班行駛。

位於東京都澀谷區的明治神宮，每年新年前3天大約會有300萬人前往參拜祈願，但今年為了防疫，取消往例的跨年徹夜參拜，昨天傍晚就關上大門，直到今天上午6時才開門。

不少民眾在新年首日的清晨5時左右，就聚集在明治神宮大門等待，時間一到6時一同進入鳥居。

神宮方面為避免參拜人潮群聚，在拜殿前貼上間隔一公尺的印記，供民眾取彼此隔間距離。明治神宮方面表示，今天上午的參拜者大約不到往年的一半。

(中央社)