雖然全球仍壟罩在新冠肺炎疫情的威脅下，但上周在挪威奧勒松新年馬拉松上卻出現一個難能可貴的畫面，一位名叫Vera Nystad 的75歲老奶奶以3小時52分19秒完成比賽， 打破了日本跑者Yoko Nakano保持3小時53分42秒的75-79年齡組女子馬拉松世界紀錄。

Vera Nystad並非專業馬拉松跑者，1988年以43歲之齡跑完人生第一場馬拉松，當時她的成績是4小時11分50秒，沒想到此後她迷上了馬拉松，2008年退休之前每年保持參加2-3場馬拉松比賽，當她退休後開始瘋狂的報名參賽，2014年累積人生百馬，2017年一年內跑了15場比賽，從2017-2019三年內跑了43場比賽，可說是年紀愈大跑得愈勤快，絲毫不顯得老態。

Vera Nystad在1992年的奧斯陸馬拉松賽上創造了個人最好成績3小時13分32秒。當地時間12月30日，剛剛過75歲生日的Vera Nystad，參加了挪威奧勒松新年馬拉松，比賽當天氣溫2攝氏度，共有280人參加比賽，其中半馬152人，全馬38人。Vera Nystad是年齡最大的參賽選手，最終她以3小時52分19秒完成比賽，名次第26，在全部女子選手中排名第7。

近幾年Vera Nystad有不錯表現，2019年的柏林馬拉松賽上，她跑出3小時42分19秒的成績，創造女子73歲馬拉松世界紀錄，2020年塞維利亞馬拉賽上以3小時40分42秒成績，創造女子74歲馬拉松世界紀錄，將前紀錄提高了8分多鐘。

(中時 )