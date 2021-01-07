九天號召17輛哈雷車隊環台祈福，其中3輛雙載大型三太子神偶。（九天提供／王文吉台中傳真）

天寒地凍，不減愛台熱情！九天民俗技藝團團長許振榮號召17輛哈雷重機，護送3尊三太子神偶，巡迴全台12座宮廟為台灣祈福，每輛重機載著三太子公仔，浩浩蕩蕩沿路吸引目光。許振榮說，「愈在地愈國際」，希望透過最本土的台灣人方式，為全球疫情、為台灣祈福。

九天民俗技藝團2011年發起扛三太子戰勝撒哈拉沙漠壯舉，之後每年7月舉辦「九天盃太子極限環台賽」，去年因疫情停辦。熱愛重機的九天團長許振榮成立九天哈雷車隊，2021年初號召17輛重機護送三太子環台祈福，每輛均載有小三太子公仔，其中3輛雙載大型三太子神尊。

九天結合高雄女十字軍、基隆海妖等車隊車友，共出動17輛哈雷重機，6日從台中市九天玄女廟出發，浩浩蕩蕩一路向南環台，迎風騎行1300多公里，預定8日返回台中。

哈雷祈福車隊發出低沈排氣管聲音，沿路吸引民眾目光，許多人豎起大拇指按讚回應，還有九天粉絲上前拍照。車隊沿途停留台南南鯤鯓代天府、東港東隆宮、內門紅面觀音總廟、知本北極宮、南方澳金媽祖等12間宮廟參拜，期許新年疫情退散，台灣會更好。

許振榮有感而發表示，或許去年過得並不平順，但是我們都堅持下來了！由於2020年「九天盃太子極限環台賽」因疫情取消，那時自己就一直在想載三太子去環台一圈，到年底終於決定，原本只想一個人出發，沒想到一提出便有許多車友響應。

許振榮說，即便這幾天極凍寒流籠罩，「我們身為台灣的一員，仍想盡最大的努力，不畏風雨，所以依舊展開這場環台祈福的活動。」

九天團長許振榮騎重機雙載三太子神偶環台1300多里，並沿途參拜12宮廟為台灣祈福。（九天提供／王文吉台中傳真）

高雄女十字軍車隊女車友響應哈雷環台祈福。（九天提供／王文吉台中傳真）

17輛哈雷重機均載有小三太子公仔，還貼心為公仔戴上安全帽。（九天提供／王文吉台中傳真）

九天結合高雄女十字軍、基隆海妖等車隊共出動17輛哈雷重機，從九天玄女廟出發，浩浩蕩蕩一路向南環台。（九天提供／王文吉台中傳真）

(中時 )