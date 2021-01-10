苗栗縣政府改善台3線沿線民眾行車安全及安寧，警察局、環保局及監理站10日聯合稽查，遏止交通違規。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣台3線路幅寬廣，彎道多，吸引大型重機朝聖揪團出遊，但部分用路人未遵守交通規則超速、改裝排氣管造成的危險與噪音，為改善台3線交通狀況，10日苗栗縣副縣長鄧桂菊擔任交通安全大使聯合稽查，共舉發超速14件、闖紅燈12件、越級駕駛2件等多項違規。

鄧桂菊10日率同警察局、環保局及監理站等單位聯合稽查，並以警察造型之大頭娃娃及貓裏喵人偶裝搭配警察人員對大型重機騎士及台3線兩旁年長者住戶實施交通安全宣導，提醒車友及年長者注意交通安全。

苗栗縣警察局交通隊表示，透過聯合稽查取締，遏止超速、酒駕、車輛改裝及噪音等重大交通違規，此次共舉發超速14件、闖紅燈12件、越級駕駛2件等多項違規；另環保局攔查39件、現場攔停檢查9件，皆符合噪音規範。

鄧桂菊指出，苗栗是浪漫台3線最美麗路段，更是連接三灣鄉、獅潭鄉及大湖鄉重要觀光要道，沿途風光明媚，駕駛朋友行車勿超速、車輛勿改裝、改管，並遵守道路交通安全規則，以維護道路交通安全，大家共同形塑適宜慢活、漫遊之「浪漫台3線」。

(中時 )