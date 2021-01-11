台9線蘇花改「南澳至大清水」間，公路總局今日宣布，將於1月19日上午9時開放大貨車通行。開放路段為台9線124k＋400至145k＋049南澳至和平、148k＋845和中至和仁、154k＋854~158k＋195和仁至大清水。

公路總局表示，目前蘇花路廊東澳至花蓮仍有未改善的路段，東澳至南澳、大清水至崇德，這些路段因受限道路線形，目前僅開放12.2公尺以下的大貨車通行。本次開放大貨車的路段，皆須行經東澳至南澳往返宜蘭花蓮，因此蘇花改（南澳至和平、和中至大清水）僅開放12.2公尺以下非管制大貨車通行，並禁行載運危險物品車輛。

蘇花改開放大貨車通行後，平行的台9丁線（舊蘇花公路）將同步禁止大貨車通行，未來台9丁線除載運危險物品車輛及沿線之工廠、工地、商家或其他臨時性需求，如搬家，可申請通行證通行外，其餘穿越性之大貨車請行駛蘇花改路段；一般大貨車通行證可依「省道台9丁線大貨車行駛公告禁行路段通行證申請作業規定」申請通行證，其中自用大貨車請向公路總局第四區養護工程處申請，營業用大貨車則向車籍所在地各區監理機關申請。

公路總局提醒大貨車駕駛人特別注意，進入蘇花改各路段時，無論有無載貨，皆請靠外側行駛進入地磅站檢查，檢查無疑後請依儀控號誌進入主線；行駛於蘇花改時請與前車保持100公尺安全距離並行駛左側的主線車道，禁行右側的路肩，更禁止超速、超車、逼車等危險駕駛行為。

(中時 )