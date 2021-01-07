國巨（2327）7日盤後公告12月業績，單月營收以73.28億元創同期新高，僅月減4.5％，去年第四季及2020年營收連袂創下歷史次高紀錄，國巨對首季景氣看法正向，MLCC、晶片電阻稼動率將分別拉高至9成、8成，鉭質電容產能則是持續維持滿載。

國巨公司今日公布2020年12月份自結合併淨營收為73.28億元，單月營收較上月減少4.5％，但較去年同期增加124.8％；第四季度合併營收為221.99億元，季增1.1％，並較去年同期增加 121.9％；2020年全年度合併淨營收為676.53億元，較去年同期增加63.9％。

國巨表示，12月份營收減少，主要是當月的工作天數因年度庫存盤點而減少，且歐美客戶因聖誕及新年假期減緩拉貨所致。

展望第一季度，國巨正向看待終端需求動能，公司的MLCC產能利用率逐步向9成、R-chip向8成邁進，鉭質電容產能則是持續維持滿載，且大中華廠區於農曆春節期間將安排人力加班生產，以因應客戶端穩定增加的需求。然而全球的疫情依舊延燒未解、國際貿易爭端亦充滿不確定性，公司將審慎樂觀應對業績及營運展望。

(工商 )