為了爭取中華隊在2020東京奧運最大量參賽資格人數，奧運羽球、柔道培訓隊已經在周日出發泰國、卡達應戰，教育部體育署也針對選手為了參賽所做的防疫準備，體育署署長張少熙更喊出：「全力拚東奧 防疫零缺口」口號。

張少熙表示，目前新冠肺炎疫情越來越嚴重，選手仍要為了成績出國比賽，體育署會協助在防疫上多多努力，1月份羽球隊和柔道隊到泰國卡達比賽，回國後也會準備好隔離、訓練相關措施，一定要「全力拚東奧 防疫零缺口」。

體育署競技運動組組長洪志昌指出，羽球代表隊包括女單戴資穎，兩位男單周天成、王子維及男雙組合王齊麟／李洋四組團隊總共16人，以及柔道男將楊勇緯、旅日女將連珍羚的團隊共7人，已經分頭出發參加國際賽，這些選手都是黃金計畫培訓選手、有望參加東京奧運，羽球隊預計打完三站賽事，2月1日、2日返國後，即刻啟動居家檢疫間訓練方案，柔道隊比賽日程較短，楊勇緯預計1月14日返國，連珍羚則是返回日本，連的日籍教練會協助她處理日本那邊的防疫規定。

洪志昌補充，屆時選手和其團隊回國後在防疫旅館都是一人一室，體育署和國訓中心、單項運動協會也協力幫助選手處理隔離期間的訓練場地，讓選手不至於荒廢身手。

(中時 )