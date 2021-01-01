台南市劉姓男子上月到台中一處民宅開槍，台中警方日前循線將他逮捕及查扣作案槍枝，並查出疑與台南地院外的一起鬥毆案件有關，但劉男供稱是行車糾紛，案發原因檢警正進一步調查釐清。

台中市警察局大雅分局今天表示，警方上月26日接獲民眾報案指出，大雅區雅環路一戶住宅遭歹徒槍擊，且住處上方窗戶玻璃受損留有彈孔，警方獲報案組成專案小組偵辦。

警方上月28日晚間9時多，循線前往台南市逮捕涉嫌開槍的27歲劉姓男子，並在台南市安南區的一處溪床上查獲做案的改造槍枝。

警方查出，槍擊案疑與台南地院外上月24日發生的鬥毆案有關，當天下午3時多，法院外發生多人鬥毆，多名涉案人被警方帶回當地派出所偵辦，陸續有10多名支持者到場關心，警方為防止衝突勸離，雙方均未提出告訴，但事後一方成員疑前往台中尋仇。

但劉男到案後供稱，日前與被害人發生行車糾紛，因氣不過，才尾隨被害人至住處附近，並對住處開一槍，造成被害人住處窗戶玻璃受損。

警方訊問後，將劉男依毀損與違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後聲押劉男獲准，至於是否為台南地院外鬥毆案後續，或是行車糾紛，則由檢警進一步釐清。

(中央社)