市府交通局強調，非市民持電子票證搭乘公車，上車享5元折扣、全票僅15元優惠，下車再依實際搭乘距離扣款。（陳世宗攝）

台中市雙十公車市民優先於元旦開始實施，民進黨市議員江肇國等接獲外縣市民眾陳情，反應中市僅宣傳「市民綁卡」，未清楚說明不符合優惠資格身份者，該如何收費，資訊不對稱引發民眾與司機爭執。市府交通局長葉昭甫說，非市民持電子票證搭乘公車，上車享5元折扣、全票僅15元優惠，下車再依實際搭乘距離扣款。

江肇國說，雙十公車市民優先是市民期待的政策，不論是綁卡的資安問題、異常扣款，還是一般票價的收費標準、宣導資訊等，都顯示市府推行雙十公車卻配套不足的缺失；交通局擁有公車載運刷卡後台資訊，應當剖析公車載運人口的結構，而非讓優惠倉促上路，導致外地民眾或不符資格者手足無措。

賴佳微表示，近日接獲民眾反應，搭乘公車時以現金投幣付款，卻因為整台公車甚至票箱周圍完全沒有票價資訊，投了與刷卡基本票價相同的15元，遭到司機大聲斥責少投幣5元，民眾除感到難為情外，更多的是收費標準不透明的委屈；反觀六都其他城市，公車中皆有收費標準列表供民眾參考。

周永鴻指出，台中市有許多不在籍，但長期在台中生活的居民，另有約10萬3千名移工與1100多位持永久居留證的外籍朋友長居在此；市府對於不在優惠內的長住民眾及觀光客，搭乘公車及轉乘其他大眾運輸工具應要有配套方案。

葉昭甫表示，考量整體大眾運輸均衡發展與市府資源有效運用，市府今年元旦推出雙十公車「市民限定」優惠新政策，符合資格者除市民外，也將市民的外籍配偶、在台中就讀的外縣市學生納入優惠範圍，只要持綁定電子票證搭公車，即享十公里內免費、超過十公里最多收十元的優惠。

有關公車乘車票價資訊，交通局強調，民眾可至交通局網站「公車票價查詢系統」頁面或下載官方版「台中公車」APP，查詢各路線搭乘站點所需要的投現金額、市民限定交通卡票價、非市民刷電子票證等票價資訊；交通局將持續強化公車路網服務，提供更便利的大眾運輸環境。

(中時 )