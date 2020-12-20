巴西總統波索納洛向來表明自己不會接種任何2019冠狀病毒疾病疫苗，今天又表示，他不認為全世界急著要出疫苗是正當的，因為在他看來疫情即將結束。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增病例並不指向疫情即將結束。路透社報導，最近幾天，包括巴西在內的幾個國家都通報破紀錄的單日確診病例。

波索納洛（Jair Bolsonaro）說：「疫情將要結束，數字已顯示這一情況，我們現在處理的是小小攀升數量…但急著要出疫苗並不正當，因為這是在拿人命開玩笑。」

波索納洛因淡化COVID-19遭受廣大批評，他稱這個由病毒引起的疫病，只是「小小感冒」，即便巴西是全世界疫情最嚴重的國家之一。

巴西今天通報，境內單日新增確診5萬177例，累計721萬3155例；單日病亡706人，總計18萬6356人不治。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1091220

(中央社)