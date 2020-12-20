台灣中油公司自明（21）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升23.3元、95無鉛汽油每公升24.8元、98無鉛汽油每公升26.8元、超級柴油每公升20.7元。

台灣中油表示，本週受英美兩國接種疫苗情況樂觀、新加坡油輪於沙國吉達港遇襲等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶50.83美元，較前週49.13美元上漲1.70美元，新臺幣兌美元匯率升值0.03元，國內油價依公式計算漲幅為2.68%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.4元及1.6元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.5元，應調未調之0.9元及1.1元皆由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

(中時新聞網)