人口老齡化已成為大陸社會中越來越凸出的一大問題，在四個經濟大省中，山東、江蘇與浙江已進入深度老齡化階段。其中，山東65歲以上老齡人口占比最高，達到15.84％，相當於山東65歲的老人共有1,595萬人。

一般而言，外界會根據人口的年齡不同，劃分為三個大的年齡層，首先是0至14歲的人口，代表少年、兒童人口。15至64歲的人口，代表勞動力人口。65歲以上的人口，代表老年人口。國際上一般把65歲以上老年人口比重超過14％，稱為「深度老齡化社會」。而65歲以上老年人口比重超過20％，則稱為「超老齡化社會」。

陸媒第一財經分析大陸GDP四大省份（廣東、江蘇、山東、浙江）的老齡化程度後發現，山東的老齡化程度最深，廣東則最年輕。

除總量大以外，山東老齡人口占比高，跟其他兩個年齡層有關。從三個年齡層來看，山東呈現「兩頭高、中間低」的特徵。數據顯示，山東15至64歲的人口占比僅66.49％，是四個經濟大省中唯一一個低於大陸平均水準的省份，而在各省中也僅高於貴州，位居大陸倒數第二。

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