人民幣中間價、在岸價走貶 回到6.55元區間 10:512020/12/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價21日報6.5507，較上個交易日（18日）報價6.5315元貶192個基點，跌幅0.29％，創逾兩星期新低。 截至10點35分，人民幣兌美元在岸價報6.5514元，較上個交易日收盤價6.5415元下跌99個基點，跌幅0.15％。在岸價報6.5371元，下跌191個基點，跌幅0.29％。 外資看好報價續漲 面板雙虎目標價 雙升 韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價飆漲 (工商 ) #基點 #在岸價 #上個 #跌幅 #人民幣中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瞄準企業客戶 營收倍增再倍增 04:102020/12/21 財經要聞 權證星光大道－中國信託證券 聯發科 明年有望賺更大 04:102020/12/21 證券．權證 1分鐘讀財經》韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價全面飆漲 08:272020/12/21 財經 每度7.15元 台電明年採購風電超貴 04:102020/12/21 生活新聞 抱緊新台幣 匯價翻身變豪宅 04:102020/12/21 生活新聞 台幣升值 高球代工恐調高售價 04:102020/12/21 證券．權證 上櫃、興櫃掛牌五連發 04:102020/12/21 證券．權證 和旺前董座涉掏空、炒股 檢聲請定應執行刑11年8月 07:252020/12/21 社會 拚國旅 發卡組織明年大內宣 04:102020/12/21 財經焦點 挖礦潮夯 顯卡廠樂觀Q4出貨 04:102020/12/21 產業．科技 上看八個月 生技股王紅包較勁 04:102020/12/21 財經要聞 財經熱門新聞 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價飆漲 - 財經要聞 - 工商時報 陸區域限電因抵制澳洲煤？紐時打臉：只是提醒碳時代將結束 - 財經 力晶8年後變力積電 「九命怪貓」黃崇仁嗆2大對手有弱點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。