人民幣兌美元中間價21日報6.5507，較上個交易日（18日）報價6.5315元貶192個基點，跌幅0.29％，創逾兩星期新低。

截至10點35分，人民幣兌美元在岸價報6.5514元，較上個交易日收盤價6.5415元下跌99個基點，跌幅0.15％。在岸價報6.5371元，下跌191個基點，跌幅0.29％。

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(工商 )

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