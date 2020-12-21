美國線上零售巨擘亞馬遜周日宣布，已關閉其在美國紐澤西州其中一個倉庫，直到12月26日為止。因為該倉庫不斷有員工確診新冠肺炎，出於謹慎考量而做出關閉的決定。

亞馬遜在聲明中表示，經過公司內部的新冠肺炎檢測計畫，發現在紐澤西北部的PNE5倉庫，接受檢測後結果呈陽性反應的員工人數在增加，因此主動地關閉該倉庫直到本周末為止。

亞馬遜並未對外公布PNE5倉庫確診員工的人數，只強調該倉庫的員工在關閉期間仍獲得支付薪水。PNE5倉庫是亞馬遜的分類中心。

亞馬遜10月時表示，今年來其在美國的前線員工確診數逾1.9萬人，占公司員工總數約1.44％。亞馬遜隨後不斷擴大每天為美國員工做檢測的人數，到11月底為止，每天檢測人數已擴大至5萬人。

有部份亞馬遜員工、議員和工會在過去幾個月裡，批評亞馬遜在疫情爆發期間仍繼續讓其倉庫運作，把員工置於可能染上新冠肺炎的風險之中。

(工商 )