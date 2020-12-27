今年大概是比利時一間養老院最悲慘的聖誕節，月初一名感染新冠病毒卻無症狀的聖誕老人來訪後，至今一共有18名長者喪命。

一名帶有新冠病毒的聖誕老人12月稍早拜訪比利時一間養老院後，導致養老院疫情大爆發，至今18名老人喪命，畫面顯示聖誕老人並未保持社交距離，許多住戶也未戴口罩。影片為網友上傳畫面，如遭刪除請見諒。

英國《太陽報》（The Sun）報導，比利時北部莫爾市（Mol）的一間養老院歷經了相當悲慘的聖誕節，12月稍早，養老院邀請一名聖誕老人和他的助理來訪、歡慶佳節，以提振養老院老人們的士氣，不料這名聖誕老人其實是一名無症狀的新冠患者，在聖誕老公公來訪後，養老院內的新冠肺炎死亡人數就快速攀升，至今已有18名長者喪命，當中5人是在平安夜及聖誕節當天過世。

根據比利時當地法蘭德斯廣播電視台（VRT News）報導，聖誕老人來訪後，養老院疫情大爆發，一共有121名住戶、36名員工染疫。

養老院疫情大爆炸，染疫聖誕老公公被指是超級傳播者，據信他來訪前沒有出現任何不適症狀，他本人也不知道自己染上病毒。

莫爾市當地官員表示，聖誕老人來訪時拜訪了養老院內好幾個公共空間，強調他全程戴上口罩，和住戶保持社交距離，住戶們也都有戴上口罩。不過根據法蘭德斯廣播電視台取得的畫面，養老院住戶幾乎都沒有戴口罩，聖誕老公公和住戶也靠得很近。

養老院甚至指出，聖誕老人和他的助理實際上是治療師，因此平常也會進到住戶的房間。

莫爾市市長凱耶斯（Wim Caeyers）表示，目前實驗室仍在確定養老院疫情真正的感染來源，因此無法斷定聖誕老人是否就是超級傳播者，不過他也坦言，接下來10天將會非常艱難，指出原本立意良好的活動最後走調，是養老院非常黑暗的一日。

不過比利時病毒學家范朗斯特（Marc Van Ranst）懷疑聖誕老人能夠一次感染這麼多人，認為養老院的空調系統才是疫情大爆發的主因，「就算是超級傳播者，這個一次也太多感染病例了。」但他也承認，讓聖誕老人來訪確實是個很蠢的提議。

(中時新聞網)