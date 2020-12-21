恆生指數在周線連三黑，下跌近400點，早盤開低75點為26422點。之後，跌勢一發不可收拾，一度最多下跌逾200點，失守雙周線約26426點位置。不過，在A股上漲帶動下，港股跌幅收斂。目前，恆生指數為26472.58點，下跌26.02點，跌幅0.09%。國企指數(H股)為10477.01點，下跌6.33點，跌幅0.06%。

騰訊跌1.2%為573港元，阿里下跌1.3%為252.2港元，京東亦跌1.6%。不過，小米卻漲4.2%為30港元，一度創新高。

中芯曾挫近5%，後來收斂至跌約2%，因遭美國列入實體清單，中芯也認為對其10奈米與以下的研發跟產能，日後會產生重大不利影響。匯豐控股下跌，一度失守40港元關卡。港交所曾漲至400港元，同時創新高，目前約漲1.5%為399.8港元。

中資電訊下跌，聯通跌3%，中移動也跌2.7%為44.3港元。

太陽能族群續漲，信義光能飆漲逾7%並創新高，福萊特玻璃也急漲一成左右。

(時報資訊)