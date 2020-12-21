斥資3.5億元，為期2年完工的冬山鄉「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫」，將在26日啟動，亮點計畫以冬山火車站為軸心，有綠色旅遊農業路廊等6區，今天（21日）副總統賴清德前來參訪，讚譽亮點計畫能讓冬山更漂亮，吸引更多鄉親造訪。

亮點計畫是前鄉長謝燦輝爭取，現任鄉長林峻輔規畫、執行，中央補助3億元，自籌款5000萬元，有綠色旅遊農業路廊等6區，工程現已幾近完工。林峻輔表示，26日除了是冬山改制百周年外，最重要的就是亮點計畫的完工啟動，民眾可搭乘火車等大眾運輸工具，可透過陸運、河運等方式來暢遊冬山。

賴清德表示，謝燦輝前鄉長可爭取3億元，林峻輔鄉長可在2年中完成，是相當不簡單、了不起，計畫也保存冬山既有的景觀與農村特色，但這個建設不是句點，是一個逗點，未來還有經典小鎮3.0，冬山一定會吸引更多人造訪。

26日舉辦的「亮點計畫啟用暨冬山改制100周年紀念活動」，從上午9時33分有蒸汽火車進場，將展示到10時33分，9時45至10時30分是啟用典禮，緊接有創意踩街大遊行等活動，晚間6時30分起有點燈儀式。

(中時 )