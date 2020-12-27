說起草間彌生，你想到的是密密麻麻的圓點，還是一顆巨大的南瓜呢？

一九五七年，草間彌生從日本長野縣松本市移居到紐約，但在藝術界備受冷落。如今，她以鏡子創作的藝術裝置「無限鏡屋」，在世界各地已有不下十八個版本展出。而在二○二○年，紐約植物園、波士頓當代藝術學院、柏林格羅佩斯博物館……等多家重要藝術機構，皆向九十一歲的她提出展出邀約，並完成草間彌生全球三大特展。

有人將「草間彌生旋風」歸功於IG 世代，年輕人喜歡打卡分享自己的生活點滴，往往不厭其煩在美術館排隊，等待與草間彌生的作品合照，然後上傳網路。也有人說，草間彌生以亞洲女性的身分獨自前往美國，又公開了自己與心中惡魔的抗爭（她現在住在東京精神療養院），這樣的個人故事在對身分政治、移民和心理健康高度敏感的時代引起強烈共鳴。

無論草間彌生大受歡迎的原因為何，她的的確確吸引了一群天真爛漫的藝術愛好者，博物館期待她的作品能夠引發大眾對更多藝術品的興趣。在世界各地經營藝廊的卓納指出，自從他們開始展出草間彌生的作品後，參觀民眾變得更加多元，也更加年輕。他直言，草間彌生的作品展不是藝術界精英的聚會，而是對各種文化深感興趣的民眾齊聚一堂。

草間彌生永遠穿著與她作品匹配的服裝，流露出可愛又讓人產生共鳴的怪異感，在年輕世代的眼中，她的作品無疑是視覺糖果─充滿活力，頑皮，又平易近人。卓納說，草間彌生的作品讓人感到快樂，民眾耐心排隊，正是為了感受這種體驗。

本文作者:呂玉嬋節譯

《講義雜誌 12月號》

(中時新聞網)