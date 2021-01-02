有網友將武漢和紐約跨年時街頭的情況放在一起對照。(圖 取自推特)

新冠疫情全球大流行對各地跨年活動造成了毀滅性的影響，全球各大城市都大幅緊縮或停辦跨年活動，但疫情最早爆發並因封城而震驚全球的武漢市，卻有大批民眾湧上街頭慶祝新年，有網友將武漢街頭的盛況和人潮冷清的紐約進行比較，更有網友直言，不要總覺得洋人的月亮比較圓。

綜合外媒報導，2020年12月31日午夜，大批人群湧上武漢街道，慶祝新年到來，但在2020年，致命的新冠肺炎疫情在當地導致數千人死亡，武漢也在1月底至4月初之間封鎖城市。

武漢熱鬧歡慶況年，與世界上其他地方小規模的慶祝活動形成鮮明對比。不少網友也在推特上發文表示，「武漢vs時報廣場」，並PO出一組武漢街頭歡慶跨年盛況，以及紐約時報廣場冷清街道的對比圖。

對於武漢的熱鬧與世界其他城市的冷清形成強烈對比，網友們表示，「前面的路途雖然仍然艱難，但是不要懼怕，也不驕傲。一步一腳印。不要總是覺得洋人的月亮比較圓。看清自己。這個世界是屬於大家的。就看自己有沒有走在正確的道路上」、「武漢人真不厚道，你們這樣叫自以為高大上的西方白人如何自處」、「至少人家不用吃萊豬」、「實名制過的才能去狂歡有何不對？」、「萊豬黨新年送台灣人萊豬吃，有什麼好說嘴中國」。

(中時新聞網)