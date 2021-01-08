紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）表示，最先出現在英國、傳染性更強的變種新冠狀病毒B.1.1.7，可能成為紐約州的一大問題，如果該變種病毒導致州內醫院不堪負荷，最終可能導致紐約州關閉經濟活動。

古莫表示，到目前為止，紐約州僅報告一個變種新冠狀病毒的確診病例，但可能還有更多病例，只是尚未被發現。他表示，傳染性更強的病毒株令人擔憂，因為會感染更多人，並導致更多人住院。

古莫表示：「在英國，這個變種病毒在三周內就超過一切。如果英國的疫情傳到紐約，導致住院率上升、醫療人員染病，那麼我們真的遇上大麻煩，我們將再次關閉。」。

美國越來越多地方報告遭英國變種病毒入侵。稍早前，康乃狄克州州長拉蒙特（Ned Lamon）在推特上宣布，康州首度出現感染英國變種病毒的患者，共兩人確診。德州與賓州也先後宣布各出現一例該病種病毒的確診病例。

(時報資訊)