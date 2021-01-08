受寒流影響，全台多個縣市急凍至10度以下低溫，不少人拿出厚外套禦寒，一名網友分享，由於氣溫狂降，他便拿出暖暖包使用，結果同事一看竟紛紛露出懷念表情，讓他忍不住好奇為何用暖暖包的人變少了？大家看到就像看古董一樣。貼文引發熱議，綜合網友的回應發現，效果不佳，只有從口袋拿出來那陣子熱，超煩的，且台灣也沒那麼冷。

雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

一名網友昨晚在PTT上發文表示，天冷拿出暖暖包想暖手，同事們看到紛紛露出懷念的表情，好像看到兒時玩具一樣，讓他納悶地想「暖暖包很復古？」也很好奇，為何感覺使用暖暖包的人變少了，是因為現在大家都穿機能衣和羽絨外套嗎？

貼文引起熱議，綜合網友回應發現「效果不佳」是大家少用的關鍵，「效果不好又麻煩，我家屯了不少， 但不會想用」、「 不那麼好用」、「手握式的會冷掉，只有剛從口袋拿出來那陣子會熱，覺得煩躁」、「沒覺得好用過，不夠熱又很快就冷了，要帶著顧著也麻煩」、「因為沒有用阿，冷不多穿浪費錢買那些」。

許多網友指出「台灣天冷機會不多」也是影響因素，「好幾年沒霸王寒流來」、「大衣都很少搬出來了QQ」、「 覺得台灣不怎麼冷沒什麼用的必要」、「去年沒用 今年這一兩個禮拜都有用了」、「就不夠冷啊！」

不過近日寒流襲台，氣溫狂降，因此也有許多網友直呼，最近都有在用暖暖包，去買的時候還缺貨耶！

(中時新聞網)