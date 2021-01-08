美國國務卿蓬佩奧6日宣布聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）13日即將訪台，引起全台關注，不過，宅神朱學恒「起底」柯拉芙特驚人背景，並傻眼表示「無事獻殷勤，非奸即盜」！

對於柯拉芙特的拜訪，朱學恒今（8日）在臉書發文表示，一個毫無外交專業，靠著政治獻金酬庸當上大使的柯拉芙特，忽然之間從去年開始不斷對台灣獻殷勤。這人上次當上加拿大大使時，依法大使只能26天離開崗位，結果柯拉芙特缺席高達300天，硬是給自己放了11.5倍的假。朱更指出，在柯拉芙特15個月的任期中從渥太華來回美國128班次，差不多一周一個來回，其中70次還是回老家肯德基州，是很想吃炸雞嗎?

宅神臉書。（圖片摘自宅神朱學恒臉書）

朱學恒接著表示，然後柯拉芙特去年9月忽然之間刻意讓別人拍到跟台灣駐美代表吃飯，還湊巧拍到一隻熊讚在背景，然後就在自己聯合國大使任期剩下不到7天的時候就那麼想要來台灣，朱學恒更譏諷，「想到主動跟小龐龐貝歐講說我超愛台灣的要來台灣，搞到台灣連隔離都來不及，讓人好想要對她一直噴酒精，無事獻殷勤，非奸即盜」！

柯拉芙特如果訪台，將成為美台斷交後，第一位訪台的現任美國駐聯合國大使。事實上，柯拉芙特多次為台灣發聲，去年9月曾與台灣駐紐約最高官員，也就是駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐。

總統府發言人張惇涵今（8日）接受媒體採訪時也表示，柯拉芙特一向支持台灣，相信注視台灣旅行法再一次的具體實踐，有助台美關係深化。目前外交部正協調溝通中，有進展會對外界說明。

(中時新聞網)